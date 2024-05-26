美國總統川普(Donald Trump)努力尋求捲土重來，他與拜登的聲望幾乎完全平手，使得他必須爭取少數的第三勢力，也就是人數並不多，但愈發重要的美國自由黨。(Libertarian Party)。拜登前往自由黨自由黨全國代表大會，並發表演講，然而這些第三勢力並不被川普的激昂講講所打動，反而許多人大聲辱罵並譴責他任內的問題,，比如COVID-19防疫政策、巨額聯邦赤字，以及多次在政治問題上撒謊，搞得川普提前結束下台。

美聯社報導，川普在大多數的演講場合，都能在人潮中表現出魅力，但是在自由黨的場合卻踢到鐵板。雖然許多聽眾也戴著「讓美國再次偉大」的帽子和T恤，卻在川普上台時還未說話，就已經經發出嘲笑聲。自由黨主張小政府主義、個人自由至上的自由主義者，理論上與共和黨光譜接近，但是他們卻對這位前總統持懷疑態度。

川普先讚揚自由主義來拉近關係，他說：「很榮幸認為這個演講廳裡的自由捍衛者們」，然後指則拜登總統是「暴君」、「美國歷史上最糟糕的總統」，沒想到，這些觀眾不領情，而是大聲叫道：「那就是你。」

Trump Gets MERCILESSLY BOOED at Speech

隨著侮辱的繼續，川普最終回擊，稱「你們不想贏」，並暗示一些自由主義者希望「繼續每四年僅獲得 3% 的支持」，顯然川普也動氣了。

2016年，自由黨候選人蓋瑞強生(Gary Johnson)獲得約 3%的全國選票，被認為是影響川普與希拉蕊總統勝負的關鍵部分；但是到了2020年，自由黨提名人喬•喬根森 (Jo Jorgensen) 在僅獲得了 1% 多一點的支持率。

自由黨將在周日結束的大會期間選出他們的提名人。川普的露面，也給了他一個吸引選票的機會，否則這些選民可能會支持獨立總統候選人小羅伯甘迺迪(Robert F Kennedy Jr.)，這位甘迺迪家族成員，曾經爭取共和黨提名，在確定敗於川普後，選擇加入自由黨，成為該黨近年較具社會知名度的人物。

幾個月來的民調顯示，大多數選民不希望今年的選戰，變成2020年川普和拜登的延長賽。這種心態可能會使自由黨選民即使不認同拜登，也不會轉移選票給川普，而堅持支持自己黨的候選人，比如小羅伯甘迺迪。

儘管氣氛喧鬧，川普仍繼續演講，稱他是來「伸出友誼之手」的，希望大家共同反對拜登。雖然引發了一些聽眾高喊「我們想要川普！」白的支持者的聲音，但更多的卻是「結束美聯儲！」的呼聲。這句話幾乎是自由黨的主力訴求，他們在不認同台上意見時，就會用這句話當作吐嘈用語。之後一個人舉著一塊牌子，上面寫著「禁止想成為獨裁者！」他之後被安全人員請走。

自由/保守主義智庫-卡托研究所(Cato Institute)首席執行長彼得•蓋特勒(Peter Goettler)表示，川普演講的遭遇，反映了自由主義者對川普看法的分歧，他在《華盛頓郵報》專欄中表示，這位前總統的出現，違反了自由主義的核心價值觀，但他卻經常偷換概念，這不會被自由主義者所接受。