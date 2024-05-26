立法院會24日續審國會改革法案，場內朝野立委對立劍拔弩張，場外也聚集不少綠營動員群眾表達訴求，近日街頭因而變得熱鬧甚至吵雜喧囂。由於群眾聚集青島東及中山南路，馬路對面就是兒童醫院，有住院病童的家長抱怨群眾嘈雜，沒想到卻因此遭網軍出征，輿論亂象令人傻眼。

粉專「政客爽」今(26日)PO圖指出，台大兒童醫院旁，群眾音樂開超大聲，跳舞開趴。有病童家長發文抱怨：「媽媽我今天頭很痛，住院的是單人房，你們的聲音加播放的音樂，搞得病房充滿著回音，怎麼不為兒童醫院的孩子們想一下...？竟然還有攝影師跑上來兒童病房拍照，也太恐怖了吧？11:35拜託可以不要越來越大聲嗎？孩子都睡了，但媽媽我無法入睡，孩子一直被聲音驚醒，真是一群自私的大人！」

沒想到這位家長竟遭網友出征反嗆：「社會運動一定會造成某些人的不便，這是無法避免的。例如這場公民運動的集會遊行，同樣造成許多人的交通成本上升。我認為一場運動正是透過這樣凸顯不便，來提醒大家若想避免這種小小的不便，那就該好好投票。同時也提醒大家，如果運動訴求沒達成，導致國會順利擴權，會對整體社會造成更大的不利。」政客爽提到，該家長被網友出征嗆聲後，無奈刪文。

政客爽直批，基本常識，會去住院的人基本都是有嚴重疾病，晚上十一點在兒童醫院旁邊開趴，吵到孩子還跑上兒童病房拍照。這種行徑還可以大言不慚地講「社會運動造成別人不便是正常的」？你影響交通也就算了，你影響在醫院休息的人還不知道自己問題，那就是自私而已。

網友表示「台派租用暴民式的民主，就是無限上綱合理化自己的行為」、「一天到晚民主國家，卻一天到晚出征別人言論，綠衛兵」、「民進黨鼓勵年青人製造混亂」、「看看，多麼扭曲的民意？只要是我不爽的都會出征」、「別把社會運動無限上綱，社會運動是你們自己在講的，到底有幾成贊成你們？」、「這些少數人終歸會遭到社會大多數人的反擊」、「他們最可怕的是認為自己永遠是正義的一方」、「我藐視醫院？」

還有人指出，根據施景中醫師的臉書分享，在當天的抗爭活動中，台大兒童醫院成為群眾吹冷氣、坐沙發休息的地方，不少『老北杯和一些阿姨們，興高采烈在兒醫發放便當，病人坐的沙發都被他們佔用了。』抗議的群眾甚至在醫院大廳裡跟著外面一起大喊：造反有理，革命無罪！」