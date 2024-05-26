民進黨澎湖縣黨部第16屆主委、第21屆全國黨員代表選舉，今（26）日出爐。在主打「黨員所欲、長在我心」、「黨員所需、家康有心」口號爭取連任的前、現任主委盧長在、顏家康聯手下，分別繼續蟬聯全國黨代表、縣黨部主委一職。至於領軍「青年軍」參與競逐的前執行長冼義哲，敗選後也很有風度發文，恭賀顏家康連任主委。

地方黨部主委改選，因為攸關民進黨內派系版圖消長與2026地方縣市長、議員選舉布局。這次在4年前受到前主委盧長在提攜，先後擔任過發言人、執行長的冼義哲，2月25日就偕同全國最年輕黨代表許唯展，早早宣布要投入主委及全國黨代表選舉，挑戰現任主委顏家康，不再同額競選，也因首次出現兩派人馬激烈對決，出現近五成的高投票率。

不過，現任主委顏家康還是以528票，大勝冼義哲101票；2席黨代表，也由盧長在375票、與現任澎縣府行政處長的陳鈺雲以178票勝出，前黨代表許唯展則是82票落選。

至於縣黨代表部分，盧顏聯軍的25席全壘打，僅剩1席給冼義哲青年軍，分別為莊月秋、許金仲、張平浪、陳河財、陳韻如、陳麗花、張書瑜、歐月珠、薛沛婕、李丞熙、張有修、許世隆、蔡慧玲、阮氏鳳、顏明達、呂俊褞、陳燦煌、宋靜怡、顏國峰、倪裕淵、賴沛榆、陳美玲、呂麗雯、盧嘉豪、洪涼好、許雅婷等26人當選。

民進黨澎湖縣主委這次改選，選舉人數1431人，投票人數649人，創下歷屆最高投票率4成53，雙方陣營也全程在場督軍、動員。開票時，顏家康與冼義哲也一前一後坐在場觀看開票過程，顏家康並一路大幅領先，票數開到一半，就確定顏家康當選。

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