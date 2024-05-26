立法院會近期處理國會改革相關法案時，藍綠爆發激烈衝突，國民黨立委柯志恩爆料，其實在17日院會朝野爆發衝突時，立法院長韓國瑜也受傷！國民黨立法院黨團書記長洪孟楷24日也證實韓腰部貼了膏藥，強忍疼痛主持會議，但韓國瑜說不怪任何人。對此，前立委郭正亮26日就表示，「韓國瑜也負相當嚴重的傷，因為被推擠，我後來有收到影片，不是只有一個女立委抱他，他從休息室到主席台，事實上經過一段男立委的推擠，那一段很多人都受傷」，引發討論。

郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得韓國瑜這次軟硬都處理得不錯，個人也負相當嚴重的傷，因為被推擠，我後來有收到影片，不是只有一個女立委抱他，他從休息室到主席台，事實上經過一段男立委的推擠，那一段很多人都受傷」，郭正亮也坦言，「據我了解，韓國瑜被那段過程激怒，覺得太誇張，把國會搞成這樣，他在休息室痛罵台灣民主怎麼墮落成這樣」。

郭正亮更說，「這完全被人家看破手腳，完全為了政治鬥爭，可以看到場外上去演講，還有在議場內上去，都沒人在討論國會改革本身的爭議，不然就在抗中」。郭正亮最後直言，「根本就是蓄意阻撓立法的動作，以前他們每一條都提過，現在就是因為執政，害怕被監督，就搞成這樣？」