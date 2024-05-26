我方F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16。(國防部提供)

我方中華民國空軍日前秀出F-16V戰機使用「狙擊手莢艙」標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面後，共軍東部戰區26日釋出殲20匿蹤戰機的影片。

為期2天的共軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習，已於24日結束。我方中華民國空軍罕見首度秀出F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面。

空軍公布兩段我方F-16V戰機監控殲-16、轟6戰機的短暫數秒畫面，據了解，這些畫面就是由F-16V戰機攜帶的AAQ-33「狙擊手莢艙」（Sniper）所拍攝，清楚標定共機影像。

AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至可在1萬5千公尺的高空偵測地面目標。

前海軍艦長黃征輝認為，國軍公布F-16V戰鬥機「狙擊手莢艙」，就是要明確地告訴對岸，知道他在那裡，這就是「不對稱」的戰略。

不過，共軍東部戰區26日也釋出「殲20」戰機影片，並且說明此款戰機具有高隱身、高機動、高感知的性能！