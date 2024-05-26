「特種兵女團」NMIXX台灣演唱會台前小驚喜！熱情向粉絲喊話，希望以後常來～ #shosts #nmixx

韓國新生代女團NMIXX上週末在台北國際會議中心（TICC）連唱2天，演出前抽空接受訪問，隊長Haewon（海嫄）提到，去年透過showcase首度來到台北，這次可以在同個場地帶來更多的歌曲，感受很不同，Bae也說「很開心可以再次感受到台北粉絲的熱情」，Lily不忘大讚「每次來都發現粉絲（的應援）都做得很好，有機會的話我也好想要在這裡旅遊」。

演唱會上，Kyujin大讚道「這裡的地瓜真的很好吃，成員也都被（地瓜）收服了」，訪問中，Sullyoon也透露，因為看了《想見你》，「這次特別來想喝珍珠奶茶」，Lily則表示「粉絲也一直推薦芒果冰，所以很想吃看看」。而身為隊內老么的Kyujin（圭珍）正好在今（26日）迎來19歲生日，她除了感謝台粉提前幫慶生外，布望許願希望身邊的人都能夠健康平安，以及自己的歌手生涯也能長長久久。另外，她也提到，雖然成員們都住在宿舍，但因為各自都有不少個人行程，「相聚的時間並不多，所以如果有機會放長假的話，也很想找個時間，邀請大家聚在宿舍裡一起開個派對」。

NMIXX此次特地花3周的時間練習，準備了2首中文歌獻給粉絲。（得藝室策劃提供）

繼上次來台演唱《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉後，NMIXX此次準備了A-Lin〈摯友〉以及孫燕姿〈第一天〉，共2首中文歌獻給粉絲，可謂相當用心，標準的咬字再度驚驗全場，令人十分好奇私下付出了多少心血在此，她們表示大概練習了3週左右，並一致認同Lily的發音最為準確、唱得最好，對此，Lily表示因為之前有跟師兄—大陸歌手姚琛合作過中文歌〈刪除〉，「所以這次在演唱中文歌時，好像更有自信一點，感覺自己有做得更好了」。

NMIXX除了作為新生代女團中的實力派代表外，也以搞笑出名，Lily笑說「我自己的演算法確實也常出現成員們的搞笑剪輯影片，每次看到都會感到很自豪，因為代表我們每個成員都很有魅力，而且每個人都有各自搞笑的地方，不論是誰都可以很好笑，能夠帶給粉絲歡樂，也可以因為這樣讓更多人認識我們也很開心」， 追問團員之中誰最幽默時，6人先是表示「天啊，太難了」，在經過一番投票後，雖然票數頗為平均，最終仍由Bae以些微差距勝出，她也逗趣發表感言：「太感謝了，很榮幸能夠被選為最有趣的成員，我覺得非常幸福，之後也會努力成員帶給成員以及粉絲更多歡笑的人。」

NMIXX曾在歌謠大戰中翻唱前輩BLACKPINK的〈How You Like That〉，負責開頭的海嫄第一句就破音，她也多次談及自己的失誤，大方的態度獲得外界讚賞，海嫄表示，每次看到彼此失誤的片段，「因為我們都是一起練習，所以知道彼此有多辛苦，看到的時候應該都是遺憾的心情居多，不過也不會一直覺得很懊悔，畢竟都是過去的事情了，所以就會一起笑一笑讓這件事帶過」。

NMIXX除了是新生代女團中的實力派代表，私下互動也十分搞笑，Bae（右三）是成員們公認的幽默王。（得藝室策劃提供）

海嫄最近也擔任了網路節目《Workdol》主持人，體驗各行各業，她說「可以在這麼大的頻道上擔任主持人，真的非常榮幸，也希望可以讓更多人知道我們NMIXX這個團體」，印象最深刻的一集是在兒童俱樂部打工，此次能夠與一群小朋友互動，讓她直呼「我其實沒有很常接觸小孩，能夠立刻獲得那麼多如此真實、幾乎沒有夾帶任何謊言的反應，真的是個很新鮮的體驗」。

而6人被問到若不當歌手，會想挑戰什麼職業時，海嫄表示，自己想當可以幫助高中生找到未來出路的老師；Sullyoon同樣想當老師，「因為我很喜歡小孩，想當幼稚園老師」；Lily認為自己很喜歡聊天，也對於心理學很感興趣，心理諮商師應該會滿適合，「想要幫助大家溝通、解決煩惱」；圭珍也透露，自己當歌手前的夢想其實是空姐，「所以如果沒當歌手的話我應該現在會是在準備當空服員」；Bae則說自己是個喜歡接觸人群以及喜歡獲得大家喜愛的類型，「不當歌手的話，我可能也會當演員或搞笑藝人之類的」，Jiwoo（智佑）與她相同，「我很喜歡挑戰各種事物，也喜歡展現自己，所以可能也是想當出現在電視上的藝人」。

最後，圭珍表示「謝謝大家即使隔個遙遠的距離也能喜愛並支持我們，雖然我們沒辦法很常來 但每次來的時候都很熱情地迎接我們，真的想再次對你們說聲『謝謝』」，Lily也說「很感謝NSWER（官方粉絲名）們的等待，我們會盡快再來的」。