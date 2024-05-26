葛斯齊直播談賀軍翔遭指控疑涉妨害性自主案件。（本報資料照片、葛斯齊 臉書）

葛斯齊直播澄清賀軍翔這件事，跟他去年原本要爆料的案子沒有任何關係。這幾天賀軍翔被搜索，他才打電話問知情人士。據了解，事情發生在今年1月7日，有朋友在松山區酒吧約他，而賀軍翔在前一局裡已經喝了不少，直到凌晨3點才到事發酒吧，那是一間是私人招待所，有吧檯的公開場合，並非包廂。

葛斯齊表示當時賀軍翔已經七分醉，躺在公開的沙發上，樓上有人在玩德州撲克，女荷官主動下樓來找賀軍翔，為了要敬酒，還將睡著的賀軍翔叫醒，敬酒完以後，賀軍翔繼續睡，女荷官則回樓上繼續上班。兩人相處時間只有5分鐘左右，而且附近都有人，之後賀軍翔睡到早上6點後搭車離開，女荷官則是在早上11點和另外一位男客人離開。

葛斯齊表示知情人士是當天在店裡的人，他也問了不少人，都是說一樣的狀況。他強調自己並不是想檢討被害人，而是因為覺得事情沒有那麼單純，第一、他認為過程有瑕疵，第二、兩人相處時間過於短促，第三、他覺得在那樣的場合要做出「那種事」，百分之十的機會都沒有，因為是在公開、有很多人流動的場合。此外，女荷官離開時，目擊者透露看起來是有說有笑，沒有發生不愉快事情的樣子，而且他認為女生遇到這種事，第一時間應該是尋求警方協助，而不是找「特定人士」來喬。

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