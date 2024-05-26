民進黨今（26）日進行黨部主委、全國黨代表選舉，金門縣分別由現任主委蔡其雍、現任全國黨代表曾育淵連任，中途也參選全國黨代表的前金馬聯合服務中心執行長翁明志認為，代理主委任命自己為主任監察員是「球員兼裁判」，到場要求不准開票，最後雙方現場電話連線，請示黨中央釋疑後才進行開票，結束紛爭，讓翁明志不滿嘲諷民進黨「自詡民主進步卻選舉不公」。

金門縣黨部說，本次選舉共有527名符合資格的選舉人，最終有264名黨員到場投票，投票率為50％。其中黨部主委候選人有現任蔡其雍與蔡建偉，分別拿到225票與37票；全國黨代表則由現任全代曾育淵以203票贏過得到58票的翁明志勝出。

開票時蔡其庸為了避嫌請假，但到場的代理人卻是同樣參選的現任全代曾育淵，並同時兼任主任監票員，引發翁明志與蔡建偉不滿，質疑開票「球員兼裁判」，怒批是黑箱作業、要求不准開票，但經過雙方現場電話連線，中央解釋黨章規定沒有提到代理主委不得擔任投開票所監票員，表示若有問題可以向黨中央申訴。

翁明志說，黨部解釋黨章沒有這樣限制，「當然這樣解釋我個人蠻奇怪，利益迴避、選舉中立是普世原則，也是國內大小選舉應遵守的規定」，嘲諷「民主進步黨自詡民主進步卻選舉不公狀況」，表示他個人非常遺憾，如果認為選舉結果被選舉不公影響，會依程序向中央黨部提出選舉無效之訴。

蔡其庸回應，中央黨部規定並沒有說候選人不能兼任監察員或管理員，「呈報給中央的兼務人員，都已經向中央核備，中央也同意」，表示認知不同「我們都尊重，但我們當下也有打電話按擴音，讓對方知道」。