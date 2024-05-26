各地民進黨黨部主委選舉26日展開，南部主委選戰格外激烈，最終結果出爐，高雄由湧言會議員黃文益擊敗同是議員的對手陳慧文，下屆高市黨部主委確定由黃文益接任，對此，陳慧文也在臉書發文恭喜黃文益，也感謝所有支持的黨員。

陳慧文表示，感謝所有今天冒雨出來投票的黨員朋友，大家用行動展現了對民進黨的支持，也讓這次黨內選舉順利完成。恭喜黃文益當選新任主委，相信以他的能力和經驗，一定能帶領高雄市黨部持續進步，而她也會繼續支持黨務工作，並給予最大的祝福。

陳慧文指出，這段時間以來，她要感謝所有支持她的黨員、朋友和工作夥伴，感謝他們一路相伴，給予鼓勵和支持，雖然選舉結果不如預期，但大家一起努力過、奮鬥過。藉由這次選舉，讓她明白基層的聲音，以及黨員同志對民進黨的期許，她會將這些聲音和期許放在心上，繼續努力，不辜負大家的期待。

陳慧文強調，民進黨是一個有理想、有抱負的政黨，她們始終相信，唯有團結一致，才能克服挑戰，贏得人民的信賴。未來，她依然會堅守崗位，為民服務，為高雄打拼，和大家一起努力，讓高雄變得更好。