綠營號召群眾反對《立院職權行使法》修法，17、21、24日接連在立法院外糾集支持者集結。工會工作者邱宇弘質疑，不少號稱社運團體在這次抗議行動中公然造謠。憑藉短短幾則扭曲事實的懶人包，去脈絡胡亂挪移一番的口號做情緒動員，難道不比強行表決還更黑箱、更反民主嗎？

「台灣社會當真越發生機盎然？我的故事版本是相反的！」邱宇弘25日在《苦勞網》發文提到，令人特感困惑的事情發生了，從事發隔日的5月18日開始，主流媒體報導上依然找不到最終表決通過的具體條文，而延續前一日「事前沒有將修法版本公告上網（即應該要）」、「現場沒有宣讀完整條文」、「最後連要表決了都不知道在表決什麼」的故事版本，搭載無數懶人包及短影音，仍如流水線生產般不斷複製增生。

邱宇弘指出，在18及19日這兩天的時間裡，撇除掉政黨立場鮮明的KOL不說，數個在台灣極具影響力，包含環境在內等各領域的社運團體，也都在後續的正式聲明中重複複製貼上這個故事版本的「事實」（部分團體至本文發佈的此刻仍未修改文字）。可怕的是，這並不是什麼針對資訊落差的精細操作，而就是當著17日國會直播影片完整公開在網路上、在無數台灣民眾高度關注此事動態的眼皮底下公然造謠。

邱宇弘質疑，後續發展急速白熱化，「醫師以後會被叫去立院強行公開病人病歷」、「打通中央山脈是為了方便共軍突襲佳山基地」、「立委看你不爽就能把你抓去關三年」、等謠言甚囂塵上，還有一些「立院人大化」、「台灣香港化」這種徹底去脈絡胡亂挪移一番的口號四處散播。當你知道這些說法的貼文是經過上千甚至上萬轉發，當你知道有人因此深信不疑甚至焦慮到危害身心健康的時候，真的還能一笑置之嗎？

邱宇弘強調，連攤在陽光下有著完整直播紀錄的事發過程，都可以被杜撰出平行時空的版本，如此不擇手段操作情緒動員，不惜激化對立和減損社會信任，力求在短時間內召喚最大群眾來抗議國眾兩黨，這背後的代價究竟有多麼駭人，這些人真有仔細想過嗎？長年來每每藉由這種方式所催生出來的能量，真的是在「護台灣」而不是在「害台灣」嗎？

邱宇弘直言，講更尖銳一點，這套由政治菁英倚仗自身與群眾的資訊落差，由上而下憑藉短短幾則扭曲事實的貼文、懶人包及短影音，徹底去脈絡胡亂挪移一番的口號做情緒動員，難道不比強行表決還更黑箱、更反民主嗎？光論影響人數和可能伴隨而來完全不可預測的負面衝擊，這樣類比恐怕都還嫌客氣了。

媒體人黃揚明轉發此文，直呼「值得分享。這是一場信任戰爭，信者永不疑！」網友也直呼「死忠的根本不在乎事實，黨說不民主就是不民主」。