許多公司招募新人時都會開出試用期的條件，員工也能趁機了解工作、決定要不要待下去。一位女子近日表示，自己不到4個月換了7份工作，原因是7間公司面試時都說環境很好、同事好相處、很自由，實際上卻是同事脾氣暴躁、愛找新人麻煩、常常加班，讓她忍不住質疑，「到底有沒有正常的公司？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，她應徵的公司面試時都說得很好，公司環境好、同事好相處、很自由，「去之後原來所有人都有病，脾氣暴躁、找新人麻煩、工作都丟給新人、一直盯新人，只盯新人，自己不做事卻怕新人不做事」，讓原PO忍不住反問，「哪裡自由？環境哪裡好？好相處在哪裡？不是說不會加班，基本上都準時下班、久久才會加班一次？」

對此，許多網友紛紛回應，「不錯啊，妳用很少的時間，試了很多公司」、「覺得妳很厲害，短時間內能被錄取這麼多次，知道不適合即時止損很棒啊」、「很難，除非有人介紹，不然只能自己去踩地雷，因為每個人能接受的程度不一樣」。

另外也有過來人分享，「我曾經一年換7間公司左右，其中幾個可怕，主管會咆哮大吼的那種，只能說真的是運氣，不適合本來就是快逃就對了」、「只能說運氣不好，去每間公司都是一個賭，我也是8個月換了3間，加油，盡力就好」、「我之前遇到的是，上廁所才7分鐘就說是不是去講電話，然後我就逃了，現在這裡，同事好，我弄太快叫我慢慢做，沒事就裝忙還可以聊天，和朋友同單位互相幫忙，每天都很快樂，只是工作內容很無聊而已」。