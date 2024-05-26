大S前夫汪小菲今年3月向台灣女友Mandy（馬曉梅）求婚成功，昨（25）日直播時開心透露週一將帶著女友到上海領證結婚：「從下禮拜開始，我也是已婚了」。許多網友湧入張蘭直播間提問，好奇婆媳問題、汪小菲二婚後，家裡誰當家？對此，張蘭回應曝光。

對於兒子宣布即將二婚，母親張蘭直言：「不能一朝被蛇咬，十年怕草繩」，大方鼓勵兒子：「過去的就讓它過去，該尋找下一個幸福，就去尋找下一個幸福」。面對網友好奇未來她和新兒媳的相處模式，張蘭則說自己不會管閒事，各過各的不會和媳婦同住：「誰當家不重要，只要是善良，我把家全交給她」。

大S和汪小菲離婚後雙方撕破臉，日前，前婆婆張蘭又拿孫子女的近況大做文章，在直播中語出驚人稱孫子因長期曠課已經遭到學校退學，對此，大S日前發布3點聲明回應張蘭造謠，連汪小菲也罕發聲狠打臉母親：「我的孩子是轉學，轉到一個讓他更喜歡的學校、更適合他的學校，希望他在新的學校可以健康成長」。

對此，張蘭依舊照常直播工作，反駁稱：「妳以為我是汪小菲呢？我是他媽！我是蘭姐，妳以為我是軟柿子呢，讓妳們拿捏著？」接著唱起任賢齊的《心太軟》，疑指兒子個性太溫柔，「獨自一人流淚到天亮」。不過，母子沒有隔夜仇，張蘭透露汪小菲要帶準媳婦馬曉梅請自己吃飯，不過張蘭因為要去領獎，婉拒邀約。