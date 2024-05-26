彰化1名女工在頂樓工地施工時，遭泰國籍同事猥褻胸部及下體，她要老闆出面處理，不料老闆非但不相信，還傳訊息給她「不再過來了」。她不甘受辱又丟了工作，報案討公道。全案彰化地院日前審結，法官認為被告犯行造成被害女工身心受創，審酌後依強制猥褻罪處有期徒刑10月。

判決指出，2021年11月17日近午，被害女工在建案工地頂樓與被告及另1名同事一起工作時，被告乘同事短暫離開取料之際，竟以左手將被害女工的脖子壓在牆壁上，使其無法躲避，再強行猥褻被害女工的胸部及下體。

被告否認犯行，還辯稱是因遭被害女工拍、摸下體，才會出手推倒對方，他有當場及事後傳訊息道歉。被告的辯護人則說，女工於事發後4日才到醫院驗傷，被告傳送給女工的語音音檔內容稱女工為小可愛，顯見雙方互動良好，被告無為強制猥褻之舉。

被害女工證稱，當天在頂樓，被告把同事支開後，把她按在牆壁上，用左手架住她的脖子壓在牆壁上，右手伸進去衣服裡面猥褻她的胸部，戳了至少30秒，還猥褻她的下體，被告看到另1名同事回來時，就放開她。

更離譜的是，被害女工事後要雇主處理，但雇主不但說怎麼可能，也不幫她處理，還在事發後3天以通訊軟體LINE傳送訊息給被害女工表示，「這裡都是男生的工作，只有你一個女生實在是不方便，時間久了會發生事情，以後有女生要做我不會再請了，真的不合適，今天之後就不要再過來了」。

法官審理指出，被告為逞一己淫慾，對被害人強制猥褻行為，致被害人身心受創，迄未能與被害人達成和解，取得諒解，不宜輕縱。考量被告已婚、育有2名子女、家中經濟來源均由其負擔、其妻領有重度身心障礙證明及檢察官具體求處有期徒刑1年，審酌後判處10月徒刑。