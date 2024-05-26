台灣民眾黨立委麥玉珍26日先後在台中、南投成立服務處，民眾黨主席柯文哲下午1點赴南投市為服務處揭牌，並與「小草」舉辦座談會。柯文哲會中提到，民眾黨是台灣重要的政治力量，先要在2026地方大選獲得議員席次，有一定基礎後再朝2028總統大選前進。

麥玉珍與南投縣議員簡千翔聯合服務處26日下午成立，柯文哲13時30分先是在服務處進行約30分鐘小草座談會，會後為服務處揭牌開幕，包括簡千翔、立委張啓楷、林國成，以及同黨的台中市政顧問蔡壁如、台中市議員陳清龍等人都到場。

座談會中，柯文哲聊到2026地方選舉、2028總統大選。他表示，民眾黨支持者年輕、高學歷也較無意識形態，並認為民眾黨在台灣是重要的政治力量，卻不足以贏得總統大選；目前以兩階段布局，先集中力量在獲得2026地方議員席次，有一定基礎後再朝2028總統大選前進。在此之前，面對其他政黨先採合作，有利於民生的，該做就做。

至於常有聲音質疑民眾黨、柯文哲善變，柯文哲則強調，不是善變而是「進化」，不斷的改進，政治人物的中心思想就是讓老百姓過好生活。

麥玉珍則說，她將負責台中、南投選區的選民服務，將協助當地新住民、移工、僑生、企業等對象，民眾有需求也都會提供相關諮詢。