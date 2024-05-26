2024年5月26日澎湖縣／10米長鯨鯊26日現身澎湖南方四島海域，估計有15噸重，畫面中鯨鯊尾鰭比一旁潛水人員還大一倍以上，至少有3公尺以上。（葉生弘提供／許逸民澎湖傳真）

主要經營澎湖將軍嶼和南方四島國家公園水下潛水遊程的島澳七七團隊，今（26）日在南方四島海域，驚見10米長的鯨鯊，光是尾鰭就至少有3米，估計至少也有15噸重，不但讓直擊的人直呼大幸運，更是羨煞其他潛水同好，喊說要約起來。

島澳七七潛水團隊指出，這尾在中午十二時、黑潮水流平滯期，現身南方四島國家公園海域的10米鯨鯊，跟他們50呎長的潛水船傳奇號快差不多長了，這是第3次在此海域目擊，也是最大的一尾，光是畫面中鯨鯊尾鰭比一旁潛水人員還大一倍以上，就很驚人。

島澳七七說，這2年來，此海域某個潛點鯨鯊出現機率上升，也希望這海洋明星能常常來玩，更盼政府能好好重視這一片海域，台灣很好沒有不好，少點口水多做點事，數十年後日久終將見人心。

葉姓業者更表示，潛水20餘年從未見過如此巨大的鯨鯊，目測體型應有15公噸，應是有史以來國內首見，就連國外也極為罕見。

鯨鯊因其體型巨大如鯨而得名，為海洋中體型最大的魚類，因肉質雪白且細嫩如豆腐，俗稱「豆腐鯊」，加上個性溫馴、行動遲緩，也稱「大憨鯊」（台語音），最大體長可達21公尺，體重超過40噸，並以吸濾方式攝食浮游生物、小魚、頭足類等。

鯨鯊因遭濫捕數量減少且體型小型化，被世界自然保育聯盟評估鯨鯊資源量瀕危。台灣自2001年7月建立鯨鯊漁獲通報制度，要求漁民捕獲鯨鯊須透過一定程序通報，藉以統計漁獲量及蒐集生物學資料，並自2002年7月起實施鯨鯊總捕獲量管制，逐年調降每年漁獲配額至2008年起全面禁捕、販賣、持有及進出口，並在2020年6月1日被海洋保育署正式列為台灣的海洋保育類物種。