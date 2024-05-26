中共啟動連續兩天圍台軍演之際，台灣網路社群有自稱空軍飛官的民眾在Dcard發文，指控賴政府挑釁才造成軍演，或稱飛官近年被「操到爆」，有飛官寧可賠300萬也要報退等錯假訊息。安全人士表示，據了解，這一系列文章，無非是以假訊息帶風向，藉此達到認知作戰效果，目的則是操弄分化台灣軍民關係。

針對這起「匿名飛官」事件，安全人士指出，我國安全單位立即啟動追查，確認相關貼文者的身份、內容，全都是憑空杜撰。第一，貼文者自稱「南台科技大學畢業」，但事實上空軍現役飛官中，無論是飛訓部、各聯隊、備勤人員，到此次參與就職活動等相關人員，都沒有人來自這個學校，也沒有符合相關身份者。

第二，其他同樣性質的貼文，全以「鎖帳號」、「匿名」等方式，試圖掩蓋網路足跡，或相關帳號從設立起只發表一篇貼文，明顯是一個指揮鏈下的集團作為。

此外，在貼文敘事脈絡上，他說，一系列貼文皆以假冒飛官或眷屬名義，強調身份、吸引同情，進而散布空軍對新任總統的質疑，同時將國軍官兵簡化成是「為錢」從軍，藉此讓台灣民眾懷疑國軍能否維持和平穩定。

在傳播途徑上，「匿名飛官」貼文一出，隨即被轉貼至「靠北長官2024」、「靠北空軍」等多個特定網路社群，特定政治人物與媒體再同時跟進，轉為政治發言與新聞，進行分化與操弄的意圖極為明顯。

安全人士分析，共軍於23、24日連續兩天，以「懲戒台獨」為藉口在台海周邊舉行軍演，從中國外交部部長王毅、國台辦發言人陳斌華對賴清德講稿內容的強烈批評、中國官媒持續發布各種威嚇性新聞，到台灣網路社群出現許多來源可疑的錯假訊息，都是企圖對台灣社會進行以恫嚇、分化為目的的認知操作。