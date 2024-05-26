立法院近期審議國會改革相關法案，民進黨立委動員群眾抗議，朝野嚴重對立。對此，前民進黨立委林濁水表示，國會改革是等了30年的好事，憲政改革逃不過這一關，且過去總統直選、全面改選都是在群眾運動中誕生，如今看來國會改造也是如此。國民黨立委王鴻薇直批，民進黨數典忘祖，為了權力貪婪，恣意地批鬥前人與分化社會，已經如同殭屍一般，只是爭權奪利的工具罷了。民主沒死，但民進黨不知道死去哪了。

王鴻薇25日在臉書發文表示，民進黨把國會改革法案，視如洪水猛獸，不但痛罵毀憲亂政甚至揚言釋憲，這些民進黨的自我認同錯亂，終於讓黨內大老林濁水看不下去，25日他發文表示：「拜託了！民進黨不要再以自己從黨外時到現在嘲笑了半世紀的五權憲法體制做自己和孫中山信徒的國民黨辯論的理論基礎了」，還說「拜託拜託！難道除了三民主義之外，民主國家那麼多精彩的憲政理論一點都沒唸過？或者都不屑一顧？」

林濁水直呼：「還是認為自己過去幾十年的主張原來都是狗皮倒灶？」王鴻薇質疑，還記得賴清德在參選總統時，把中華民國憲法說成災難，就引起軒然大波，就職演講時，更把憲法規定的國號棄之不顧，請問民進黨，毀憲亂政的賴清德你們怎麼就視而不見？如果民進黨為了害怕被監督，為了自己的利益，連自己政黨的核心價值都可以拋棄，那我們還可以期待他們有什麼底線嗎？

王鴻薇強調，平心而論，國會改革本就無關黨派，但是民進黨早已被利慾薰心，那些曾經的理想早就被盤根錯節的共犯結構瓦解的一點不剩，現在就是民進黨的「文化大革命」，這個政黨早已數典忘祖，為了守護貪婪的權力，恣意地批鬥前人與分化社會，甚至具體表現在國會內實行暴力、竊盜等犯罪行為。這個政黨已經如同殭屍一般，只是爭權奪利的工具罷了。「民主沒死，但是真正的民進黨早就不知道死去哪了！」