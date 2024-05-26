韓國天團「Super Junior」（SJ）出道至今19年，從原先13名成員，經歷成員退隊等變動，至今剩9人繼續活動。今（26）日成員之一厲旭在首爾舉辦婚宴，迎娶交往近4年前女團「TAHITI」成員29歲Ari（金善映）。現場湊齊初代所有成員，包含韓庚、起範、晟敏、強仁等13人全部到齊，掀起回憶殺，令粉絲相當感動。

厲旭在2020年認愛女友Ari，今年3月以親筆信向粉絲公布結婚喜訊，今日舉行婚禮，由SJ隊長利特主持典禮，並不斷叮嚀新人「要好好生活喔」。現場眾星雲集，包含「東方神起」成員允浩、昌珉。女團S.E.S成員Bada更親自演唱祝歌，SJ隊員也合體唱招牌曲目「Sorry, Sorry」，此外，SJM的周覓、Henry也都到場祝福。

最讓所有E.L.F.(粉絲名)感動的則是Super Junior初始成員13人全員到齊，包括退團的強仁、起範、大陸成員韓庚、淡出SJ活動的晟敏都現身婚禮。甚至在大合照時全員一字排開，比出「經典5手勢」，令不少粉絲淚崩表示：「我的整個青春，都在等待這一幕的到來」、「這一瞬間覺得15年原來很短，當初遙不可及的夢，真的可以再實現的」、「15年了，帶我入坑的朋友都沒聯絡了，我還在藍家」、「今夕是何年呀」、「我不是做夢吧」、「我的青春」。