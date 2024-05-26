國立台南大學管理學院26日與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共同舉辦職涯講座時，還邀請華山基金會到場義賣，並請所有與會的師長及同學們共襄盛舉，一起幫助許多失依、失能、失智的長輩們，共同實踐大學社會責任。（南大管院提供／洪榮志台南傳真）

畢業季將至，國立台南大學管理學院26日與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共同舉辦職涯講座，吸引近100位學生參與。南大校長陳惠萍也到場祝福所有學生都能透過職涯講座學到的收穫，應用在職場生涯中，進而大展長才。管理學院院長劉子歆則期勉學生建構自己的核心能力，做好職涯規畫，並常保一顆善良的心，在追尋人生的夢想時，更不忘實踐利他的精神。

此外，南大管院還秉持「為你的職涯，種下第一顆福氣種子」的精神，邀請華山基金會到場義賣，並請所有與會的師長及同學們共襄盛舉，一起幫助許多失依、失能、失智的長輩們，共同實踐大學社會責任。

南大管院表示，根據觀察學生在接近畢業之際，對於未來的職涯發展，往往抱持許多的憧憬與想像，但也存在不少憂慮，像是不知如何在專業能力的基礎上，找到合適的工作？如何有效地準備履歷表與面試？如何建立個人專業的品牌形象？如何面對進入職場後的生涯？

有鑑於此，南大管院特別邀請台灣電子商務創業聯誼會共同創辦人鄭緯筌、商業思維學院院長暨創始人游舒帆、唯賀國際餐飲公司總經理吳家德等3位專業人士分別擔綱授課，3人除了是職場類的暢銷書作家，也都具有多年職場輔導與教學經驗，在活動中透過精彩且有趣的互動，幫助同學從容地面對未來的職場生涯，學習如何從學生身分，轉換成為一名成功且出色的社會新鮮人。