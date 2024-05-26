總統賴清德520就職演說後，對岸隨即在台灣及金馬外島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習兩天。針對萬一台海衝突，台灣能撐幾天？前空軍副司令張延廷估計表示，4天之內，對方也許不用封鎖，直接由演轉戰。

針對大陸這次圍台軍演，張延廷26日在《下班瀚你聊》節目中表示，殲-20當然強，因為它是匿蹤。美國的F-35匿蹤戰機是單發動機，殲-20則有兩個發動機，更安全。另外，「炸彈卡車」殲-16，可以掛11公噸的炸彈，不管是遠距遙攻或者是雷射導引彈，或是空對地的。

主持人黃暐瀚問到，萬一打起來，我們能撐幾天？張延廷回應表示，因為中共避免夜長夢多，會快打速決，因為在「遠戰速勝、首戰決勝；垂直上陸、立體作戰」這12字戰略很硬，所以中共作戰節奏一定非常快。而且它會進行點穴戰加癱瘓戰、最後是斬首戰。

張延廷推測，這次大陸軍演兩天，放寬一點乘以2，台灣可能撐4天之內，對方也許不用封鎖，直接由演轉戰。

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢則表示，其實兩岸可以不要走到戰爭這一途，兩岸可以和平相處，繁榮發展。為什麼兩岸今天會走到這一步？他覺得，個人的政治理念，不要無限上綱到國家的安全跟人民的福祉上面，他非常期盼，民進黨能夠改弦易轍，不要再去挑釁中國大陸 ，讓兩岸能夠真的和平發展下去，這才是台灣人之福。不然你講什麼理念，到時候戰爭一打，什麼都沒有了。