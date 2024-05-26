中共啟動連續兩天圍台軍演之際，台灣網路社群有自稱空軍飛官的民眾在Dcard發文，指控賴政府挑釁才造成軍演，或稱飛官近年被「操到爆」，有飛官寧可賠300萬也要報退等錯假訊息。安全人士表示，據了解，這一系列文章，無非是以假訊息帶風向，藉此達到認知作戰效果，目的則是操弄分化台灣軍民關係。對此，退役少將栗正傑26日就表示，國防部現在要勇敢面對國軍戰機的座艙比，不要含運輸機的，「我們國軍是多少？敢不敢面對現實？」，引發討論。

栗正傑26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「國防部講說飛官退伍是認知作戰，國防部完蛋了，今天國防部只留下一批巴結、奉承，不敢面對現實、不敢講真話的這些人在跟賴清德」，栗正傑強調，「這絕對是真的，他服役14年，他還剩下5年，因為20年可以領終身俸，他不曉得可不可以再撐5年，關鍵在這句話」。

栗正傑提到，「空軍飛行員的體力耗損非常的大，以尉級軍官來講，現在是養成教育，要開始練習飛行，用教練機之後，再去練習F-16V、幻象2000，等他成為成熟的飛行員，大概就是就是少校階級，這種階級大概30歲，他們到40歲就不能再飛了，所以一個能夠作戰的飛行員，壽命大概了不起最多6、7年的時間」，栗正傑更說，「不要以為這些飛行員跟遊覽車司機一樣只要開車就好，他們回來還要辦業務的，要寫各種作戰計畫，下飛機以後還要寫作戰計畫，這樣能不能夠受的了？」

栗正傑最後也提到，「國防部現在要勇敢面對國軍戰機的座艙比，不要含運輸機的，好幾年前我們是1.3，印度是1.5、巴基斯坦2.5，我們國軍是多少？敢不敢面對現實？馬上要進來新的66架F-16V，現在招募多少？從進來的管道就是不足了，這次中國大陸軍演更凸顯出我們海空軍的戰力不足」。