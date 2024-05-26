卡達航空(Qatar Airways)一架從杜哈(Doha)飛往都愛爾蘭都柏林(Dublin)的787客機，在飛行途中遭遇嚴重亂流，造成 12 人受傷。這讓人想到上星期新加坡航空的類似事件。

天空新聞(SKYNEWS)報導，都柏林機場公關部經理麥克奎恩(Graeme McQueen)說：「從杜哈起飛的是卡達航空 QR017 航班，於週日下午 1 點前不久降落在都柏林機場，飛機整體結構沒有問題。」

他說，飛機在土耳其上空飛行時遭遇亂流，導致6名乘客和6名機組人員（總共 12 人）受傷」。

愛爾蘭廣播公司引述抵達都柏林機場的乘客說，該事故持續不到20秒，發生在餐飲服務期間。所幸並無大礙，飛機降落後受到了消防、警察和救護車的關注。

幾天前，新加坡航空的一架航班遭遇嚴重顛簸，造成 104 名乘客受傷，一名心臟病男子死亡。根據航班追蹤網站的資料，週二從倫敦飛往新加坡的 SQ321 航班，原本在37,000 英尺(11277公尺)的平流層高度飛行時，飛機遭遇晴空亂流，突急劇下降 ，然後機長緊急爬升了數百公尺以恢復高度。這反覆下降和上升的過程大約一分鐘，飛機許多物品掉落乘客恐慌尖叫，並且因此受傷，其中一男子因驚嚇導致心臟痛而過世。

科學家表示，隨著全球暖化明顯，強烈的蒸發作用導致氣候異常且劇烈，上升氣流也會影響到原本平穩的平流層，這很可能就是突發性晴空亂流增加的主因。

根據2021年美國國家運輸安全委員會的一項研，涉及亂流的航空事故是最常見的類型。在2009年至2018年期間，亂流占所有報告的航空事故逾三分之一，且大多導致一人或多人嚴重受傷，但未造成任何飛機損壞。