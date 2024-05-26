立法院會24日續審國會改革法案，場內朝野立委對立劍拔弩張，場外也聚集不少綠營動員群眾表達訴求，街頭因而變得吵鬧，甚至引發民怨。PTT鄉民質疑未來四年都要這麼亂嗎？但也有人指出優點「有他們在外面流汗幫節電，我們就安心吹冷氣了」、「大型面試現場，幫黨拔擢人才」。

粉專「高雄林小姐」25日在臉書發文附圖，直呼「我們不能只看民進黨這樣搞的缺點，也要努力幫忙找找優點，你說是吧？」有網友在PTT八卦板提到：「現在大概是我這輩子活到現在，覺得台灣對立有史以來最嚴重的時候。如果未來四年的每一天，都有民主夜市，都有集會遊行、抗議活動，各位覺得可以接受嗎？本樂子人是覺得很爽XD」。林小姐整理了其中一些近期亂象中「可能的優點」，彙集在哏圖中。

鄉民表示「街友每週二、五都能進補」、「單身男女找對象」、「解決少子化問題」、「有他們在外面流汗幫助政府節電，我們就安心吹冷氣了」、「增加便當店的收入」、「大型面試現場，幫黨拔擢人才」、「很多人能賺到加班費」、「給學生考爛的理由」、「提早學會治喪（指『民主已死』標語）」、「讓（綠營）金主的地方有錢花」、「提升台灣國際能見度」，熱議不斷。

林小姐自己也補充兩條：「平常就動員練兵，選舉時隨便哪個民進黨立委場都能50萬人！」、「增加台北旅宿收入」。