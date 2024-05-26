睽違4年半的中日韓領袖峰會今（26）日在南韓首爾登場。而會前一項調查顯示，中國大陸和日本企業都把與南韓企業的合作放在首位，其中陸企的合作意願顯然更高，比例高達88%。

大陸國務院總理李強26日與南韓總統尹錫悅舉行會談時表示，中方希望與韓方一道努力，成為彼此可靠的好鄰居，成為支持彼此獲得成功的夥伴。據南韓經濟人協會（韓經會）日前公布的中日韓經濟合作調查結果顯示，接受調查的大陸企業也大多回答，比起日本企業，更願意與南韓企業合作。

據《韓民族日報》報導，韓經會表示，這是首度以中日韓大企業為對象，針對經濟相關議題進行問卷調查。

以滿分10分來計算，大陸企業偏好與南韓企業合作的分數為7.1分，對日本企業則為6.5分。報導中分析，這個結果可能是因為與南韓相比，日本在政治和經濟方面與美國的關係更加密切，加上大陸國內長期以來的反日情緒，似乎也對企業合作關係造成了影響。

調查也顯示，相較於大陸企業，日本企業更重視與南韓企業的合作。對於接受調查的日本企業來說，他們更偏好南韓企業，分數達5.2分，高於與大陸企業合作的4.7分。

儘管南韓企業對中日兩國企業的偏好度差異並不明顯，與大陸企業的合作意願為6.1分，與日本企業則為6.3分，但在「3個國家之間的關係是否需要改善」的問題上，回答「需要」的南韓企業高達75%，但日本企業僅46.7%，大陸企業則為45%。