因雨延後超過2個半小時才開打，仍澆不息台南球迷熱情，希望能夠親眼見證高國慶恢復球員身分「1日限定」，以45歲又233天的年紀成為中職史上最高齡出賽球員（原紀錄為曾智偵45歲又138天），他在引退賽4打數盡墨，但靠高飛犧牲打生涯再進帳1打點，幫助獅隊以4比0擊敗中信兄弟。

原訂下午5點05分開打的比賽，但台南一早就下起大雨，好在後來雨勢漸歇，比賽延後至晚上7點45分開打，而在等待場地整理的時候，高國慶突然上場繞場一周，與現場球迷、對手致意。

賽前開球儀式也十分溫馨，高國慶邀請楊騏嘉、李明進、林宗毅、陽東益、張志強、劉芙豪、黃龍義、徐余偉、王信民9位好友，從右外野依序把球傳到一壘，再由媽媽劉杉妹把球投出，最後擔任捕手的高國慶穩穩把球接住。

教練團依照先前計畫，在高國慶引退賽這天把他安排在第1棒、指定打擊，首打席他遭到三振，2局下1出局一、三壘有人時他敲出右外野高飛犧牲打幫助球隊打下第2分，4局下第3次打擊又遭到三振，7局下游擊滾地球出局，8局下又遭到三振。

第5次上場打擊結束後，現場球迷再度響起掌聲，高國慶也揮手向大家致意，9局上2出局一壘有人時，總教練林岳平上前換人，把40歲的陳鏞基換下場、取消DH讓高國慶拿著手套又上一壘守備，讓他從最熟悉的一壘位置向大家好好說再見。

生涯最終戰高國留下4打數無安打、1打點的成績；最終他職棒生涯以6776打席、6144打數、1844支安打、134轟成績。比賽結束全隊上到投手丘敬禮後，高國慶又率領全隊重現2020年奪冠後的舞蹈。

2004年展開職棒生涯，連續19個球季都有一軍紀錄，直到去年他非身體因素整季都在二軍，季後他也決定接受球團安排卸下球員身分、轉任二軍教練，希望能幫助球隊培養出更多「綠色坦克」。