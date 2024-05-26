許多素食者在市面上挑選冷凍食品時，可能會因為自身飲食條件而遇到困難，一位男子近日分享，他在全聯福利中心發現知名素食食品廠「隨緣」推出了麻辣植物肉鍋貼，實際品嘗後他覺得花椒味很香、餡料飽滿，搭配Q脆的餅皮，吃起來麻麻辣辣相當過癮，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近他到全聯逛街時，發現隨緣出了一款麻辣植物肉鍋貼，讓他心動馬上買回家嘗鮮，原PO指出，這款鍋貼料理完後帶有花椒香氣，餡料有植物肉、高麗菜、冬粉等又多又飽滿，搭配Q脆餅皮口感豐富，味道方面也不馬虎，「麻麻辣辣吃起來真的超級過癮」，價格則是一包20顆155元。

對此，許多網友紛紛回應，「素泡麵很好吃，感覺水餃也不會差」、「這口味好特別，我下次也去全聯找找，花椒味吃起來應該很讚～最愛重口味的了」、「對於我這種喜歡吃辣的人來說，加上麻辣都好想要吃看看喔」、「好吃，但蠻辣的」、「隨緣出的餃子類最好吃」。

另外針對許多人對於素食害怕出現的「素味」，原PO也說明，自己當時吃的時候相當開心，因此沒什麼印象，「不過應該是沒有，不然我會記得」。