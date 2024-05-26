台灣大哥大攜手富邦悍將舉辦的「悍將中學主題日」來到第二天，今(26)日在臺北大巨蛋持續熱鬧，活動人氣爆棚，2日共吸引破3.5萬人潮湧入大巨蛋，創主題日觀賽人數新高。今日邀請台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜，與台灣大個人用戶事業商務長林東閔一同登板開球，怡靜的一記穩穩好球，為悍將中學主題日第二場球賽揭開熱血序幕。

台灣大寵愛用戶，也特地邀請「我的VIP」用戶以及5年老客戶免費進場觀賽，一同為悍將加油。此外，結合科技實力，運用MyMoji，以及將於5月31日戲院上映的台灣大MyVideo共同出品動畫電影《八戒 決戰未來》的主角IP，邀請「八戒」登上大巨蛋大螢幕，帶動民眾熱舞。賽後演唱會更安排「金曲原民歌王」葛西瓦與「金曲歌后」蔡健雅壓軸獻唱，充滿葛式告白的魅力，以及首首經典情歌擄獲全場的心，讓球迷們大飽耳福。

台灣大哥大一站式充電營運服務MyCharge首次進駐主題日，攜手民眾一同響應創造零碳永續未來，特別將充電場站搬到大巨蛋，邀請電動車主們一起應援，實體展出22kW三倍速充電樁外，民眾只要體驗完成，即可拿到價值100元MyCharge充電金、USPACE停車優惠金30元、UDRIVE租車9折優惠券，讓不少電動車車主直呼賺到。

台灣大哥大一站式充電營運服務MyCharge首次進駐主題日，攜手民眾一同響應創造零碳永續未來。(圖為台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔)（圖/台灣大哥大 提供）

台灣大運動盛事結合永續趨勢 MyCharge加速電動車普及

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，很榮幸以悍將中學家長會「康樂股長」的身分，邀請台灣大運動家族桌球國手鄭怡靜參與悍將中學主題日，共同站上大巨蛋開球。台灣大除了連日邀請兩位即將出戰巴黎奧運的國手為富邦悍將開球，為台灣體育盛事注入熱血能量，場邊也準備豐富活動，以運動娛樂推廣永續未來，首次將MyCharge帶到主題日場邊實體展出充電樁，讓更多人認識台灣大一站式充電營運服務，短時間已在全台建置超過150支充電樁，更結合策略夥伴USPACE，透過USPACE App一鍵預約停車及指定場站充電車位，促進電動車普及並降低碳排放，期待攜手更多民眾，共同打造淨零生活。

鄭怡靜身穿99號球衣 期許賽事成績再創高峰

即使並非第一次為棒球開球，鄭怡靜賽前還是不忘先到場邊練習投球，並展現滿滿女力，正式開球投出一記強力好球，球穩穩地進入捕手手套，贏得所有球迷大聲喝采。特別的是，怡靜今日穿上背號99號球衣別具意義，她笑說因為9是最大的數字，希望自己的運動生涯、今年將出戰巴黎奧運的成績，能夠像「9」這個數字一樣，不斷地達到新的高峰。同時，她也希望富邦悍將和臺北富邦勇士都能在各項賽事中取得優異的成績，長長「99」地保持亮眼表現。

悍將中學校草校花選拔送出破2萬元好禮 葛西瓦、蔡健雅壓軸獻唱嗨翻大巨蛋

今日賽前舉辦悍將中學校草校花選拔頒獎，由台灣大個人用戶事業商務長林東閔親自頒發總價值破2萬元好禮獎項給校草與校花得主，校草得主可以獲得台灣大電信獨賣的Google Pixel Watch2及MyVideo 365天豪華月租電子序號，校花得主們則可以獲得GeForce NOW雲端遊戲服務鈦金方案月訂及加碼好禮，現場觀眾反應熱烈。台灣大Facebook粉絲團舉辦悍將中學校外教學「紀念照分享會」活動如火如荼進行中，民眾只要留言分享參與主題日照片，包含與任一攤位合影，或響應環保，自備水壺於現場任一台灣大LOGO合照，將有機會得到校園演唱會歌手限量簽名球或富邦悍將防潑水托特包。

除了精彩賽事，更帶來悍將中學創校以來最強演唱卡司，今日由「金曲原民歌王」葛西瓦以濃厚且極具特色的嗓音演唱全母語歌曲《過站不停》以及葛式告白《我愛你沒有辦法》等歌曲，引觀眾跟著旋律擺動身體；而主題日最後則由「金曲歌后」蔡健雅擔任壓軸，帶來由MyVideo共同出品，蟬聯1個月MyVideo戲劇排行榜冠軍的熱門台劇《不夠善良的我們》主題曲《善良的我們》，以及MV點閱破千萬的《Letting Go》，讓全場球迷忍不住大聲歌唱，為周末主題日畫下完美句點。