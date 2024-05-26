近日有自稱飛行員的網友發文「給總統的一封公開信」指稱，飛官近年被「操到爆」，今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。空軍司令部對此回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆。前空軍副司令張延廷表示，他一看該飛官的用字遣詞，是飛行員寫的可能性非常高。

針對該自稱飛官的說法，張延廷26日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，這件事不要講「認知作戰」，有的東西往往是事實。很多人傳給他這個內容，他一看該飛官的用字遣詞，是飛行員寫的可能性非常高，因為飛行員有共同的語言，在那個環境中待久了之後會有些默契，有些看法會一致。

張延廷接著表示，看來該飛官任務重，白天要飛行，還有任務警戒，日間警戒、夜間警戒，今天是小夜班，明天是大夜班，任務壓力非常大，而且我們飛行員平常睡眠都要很夠，這樣反應才會靈光，不然問題會很大，飛行風險會很高。

張延廷更舉例指出，總統就職時，有空中分列式，還噴煙，我們飛官練了5次，而且在其他機場先練過，然後移過來總統府再練，外面還有2架在空中待命，因為隨時要遞補。

而針對此篇po文，空軍司令部回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。並強調自109年起簽訂續服契約起，每年簽約及離退人數均呈常態分布，無異常現象。