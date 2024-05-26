知名電腦科技企業家與作家李開復最近在美國媒體論壇上表示，他曾在2017年預測人工智慧（AI）影響力將超過歷史上所有技術革命的總和，而以最近幾年AI的快速發展推測，大概3年後，AI將會取代人類50%的工作。

據《快科技》報導，創新工廠董事長兼首席執行官李開復近日在《財富》創新論壇上發表談話，重申了他對未來人工智慧（AI）發展的預測。他曾預言AI的影響力將超過歷史上所有技術革命的總和，包括電力和互聯網，並可能在未來10年內取代50%的人類工作。

李開復說，如今距離他當年預測的時間線只有3年了。當被問及這一預測是否還成立時，李開復回答說：實際上，它非常準確。

李開復認為，AI的發展速度可能比人們預期的要快，特別是AI在取代白領工作上，可能會比取代藍領工作更快些。

李開復還強調，AI的發展是一個嚴重的問題，一些國家已經開始意識到需要解決由此帶來的社會和經濟挑戰。

報導說，李開復建議父母應該鼓勵孩子們學習和駕馭AI，將其視為一種工具，就像Microsoft Word或Adobe Photoshop一樣，幫助他們在未來的職業中取得成功。

李開復同時指出，儘管AI在某些方面可能超越人類，但人類擁有獨特的品質，如同情心、同理心、情感和愛的能力，這些都是機器所不具備的。

他認為，在未來50年內，人們不會接受偽造的人工智慧，這段時間足以讓當代的孩子生存下來，並為他們的孩子找到下一步的出路。