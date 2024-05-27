烏克蘭女星佳娜和馬來西亞男星祖雄登記結婚，並在今年1月迎來女兒「內內」的出生。夫妻二人也不時會在社群媒體上和粉絲分享育兒、生活等話題。近日佳娜就在IG分享被兩個阿公質疑夫妻兩人帶小孩方式，讓她不滿反嗆：「不能嗎？」

佳娜在IG限動曬出老公祖雄替女兒餵奶影片，她分享在路上遇到令她不解的狀況，當時祖雄在替孩子餵奶，突然有兩個阿公，表現出一副完全看不下去的樣子，大聲的說：「這個老公真的很好，餵小孩喝奶，媽媽在旁邊沒有幫忙還在玩手機！」兩位阿公對別人家務事指指點點點，令佳娜不滿反問：「請問媽媽不能在旁邊玩手機嗎？還是只有爸爸可以玩手機？」

佳娜遭路人嗆玩手機不幫忙餵奶。（圖／_tatiana_lin IG）

佳娜和老公祖雄一起去健身。（圖／_tatiana_lin IG）

雖然被外人說閒話，但依舊不影響夫妻二人好感情，隨後，佳娜就曬出去健身房運動的影片，並透露是久違和老公一起去的，而健身完以後，晚飯也是由祖雄準備，讓佳娜幸福表示：「健身後老公下廚煮晚飯」，她也拍下豐盛晚餐，有點擔心表示：「三個人吃會不會有點多」。