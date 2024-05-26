中國大陸通訊業巨擘中國電信公司所屬人工智慧研究院最近發布首個人工智慧方言大模型──星辰超多方言語音辨識大模型，能支援30種方言自由混說的語音辨識，是目前中國大陸支持最多方言語音辨識大模型。

據《快科技》報導，該大模型解決了單一模型只能識別特定單一方言的痛點，能同時識別理解粵語、上海話、四川話、溫州話等30多種方言，是大陸支援最多方言的語音辨識大模型。

據介紹，該研發團隊構建了一個超過30種方言、30萬小時以上的高品質方言資料庫。該系統不僅大大降低了推理時的語音傳輸位元元速率，而且讓溝通更自然流暢，解決了老年人及「老少邊窮」地區資訊服務無法觸達的問題。

報導引述中國電信人工智慧科技有限公司總經理何忠江表示，語音大模型的演算法代碼和訓練代碼將面向社會全部開源開放目前，星辰語音大模型已在福建、江西、廣西、北京、內蒙古等地的中國電信10000智慧客服試點應用。

報導說，接入星辰大模型以後，智慧客服秒懂30種方言，實現日均處理約200萬通電話。另外，星辰語音大模型還落地多地市的12345便民服務平台。