大陸女星趙麗穎和男星林更新二搭合演古裝劇《與鳳行》，該劇自開播後就話題不斷，面對該劇上月已播畢，許多粉絲仍走不出戲劇魔力。近日林更新被抓包在與網友閒聊的留言區曬出與趙麗穎的親密合照又秒刪，還開始留言自拆CP，引發趙麗穎出面救場，掀起熱議。

近日林更新透過小紅書更新慶功宴照片，見到他T恤上印著兔子圖案，疑似呼應兩人在劇中的信物，有網友留言：「慶功宴怎麼沒有雙人合照，好歹還是男女主角，這麼沒場面嘛？」、「我又嗑到星兒了，我約莫是有病」。

隨後，林更新在留言區才打臉CP粉：「有沒有覺得，多少有點魔怔了」，卻又禁不起激，曖昧曬出兩人比出YA手勢的拍立得合照，隨後又秒刪除。

一番操作引發粉絲不滿，撻伐他打一巴掌又給糖吃的行為，想拆CP又捨不得綑綁帶來的話題熱度，紛紛留言砲轟林更新，雙方粉絲為此開撕。對此，趙麗穎親上火線發文救火，透過微博曬出被林更新刪除的同款合照，率性幽默寫下：「我也有一張，好朋友難得相聚，引戰不約。狗哥(林更新綽號)又是欠收拾了」，高EQ霸氣解圍，回應大獲網友好評。