專業到底值多少錢，勞資雙方或有不同看法。不過在越南，如果是採榴槤的專業高手，老闆可能願意支付直逼1億越南盾（約新台幣13萬元）的高額月薪！

榴槤在中國大陸熱銷不墜，由於利潤頗佳，越南農民改種榴槤的戶數持續增加，種植面積隨之大增，已擴大至 13.1萬公頃，連帶讓榴槤採摘工人的需求提升。

據《越南快訊》（VnExpress）報導，只要願意爬上榴槤樹，能夠正確判斷榴槤的成熟度，採摘工人就能每月賺進5000萬至1億越南盾不等（約新台幣6.3萬元至13萬元），待遇比普通工人更為優渥。

帶著13人團隊的25歲老手Nguyen Trong Tan透露，儘管幫忙採摘榴槤的收入驚人，但如果誤採太多未成熟的榴槤，也會被農場主人罰款。Nguyen Trong Tan可以在短短數分鐘內採摘20多顆貓山王榴槤，深受榴槤農場業主的歡迎，但他指出，如果採摘未成熟榴槤的比例超過總數的2%就會受罰。另一名工人就表示，他剛入行時，就因此被罰了700萬越南盾（約新台幣8800元）。

報導中指出，榴槤有幾十個品種，每一種都有其獨特外觀，且不同的施肥方式，再加上日曬、雨淋等因素，都會影響到榴槤採摘的最佳時間點，相當仰賴工人的經驗來判斷。

Nguyen Trong Tan透露，要辨別榴槤是否熟成的最重要關鍵，在於敲打時發出的聲響，可使用刀柄敲擊榴槤，成熟榴槤發出的聲音聽起來沉悶而空洞，而未成熟榴槤則會發出堅實的聲音。