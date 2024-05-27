俄羅斯與烏克蘭的戰爭進入第3年，成了西方各種精準武器的檢定場，有些表現良好，有些則不如預期。比如由戰鬥機搭載的GBU-39 「小直徑炸彈」一直表現不錯，近 90% 的命中率，抗干擾能力高；但是結合小直徑炸彈與助推火箭的「陸射型小直徑炸彈」(GLSDB)卻表現不佳，極易遭到俄羅斯電磁武器的干擾，M982「神劍」(Excalibur)砲彈也不如預期。

航空學家(The Aviationist)報導，根據與烏克蘭軍方官員有所連絡的《華盛頓郵報》記者，所獲得的「機密評估」報告指出，美國提供給烏克蘭的精準武器已廣泛使用於戰場，許多較平價的精準彈，至少都採用GPS導航輔以慣性導航系統，圓周誤差率小於5公尺。

不過，俄羅斯也不是被動挨打，他們的干擾技術使得許多精準彈藥變得不好用，使得烏克蘭軍方避免使用這些彈藥，同時尋求五角大廈和「武器製造商」對這些出現缺點的武器加以升級。

陸射小直徑炸彈GLSDB是在GBU-39後方安裝火箭，但是它在烏克蘭的表現卻不佳，一直遭到俄羅斯干擾。(圖/波音)

M982神劍砲彈採用GPS導引，也遭到俄羅斯的電戰設備干擾。它與GLSDB的共同點就是都由地面發射。(圖/美國陸軍)

報告指出，155公釐火砲的精準彈藥：M982神劍砲彈，一直有「一發一靶」的聲譽，但是卻被證明是錯誤的，它的砲擊誤差竟然達到50公尺，烏克蘭回報了此事，也使華盛頓乾脆停止提供這些砲彈。

遇到同樣的問的還有波音與瑞典紳寶共同研發的陸射型小直徑炸彈 GLSDB，它可由M142海馬斯火箭系統發射，射程長達150公里，因此曾經被寄於厚望，但是在2024年1月抵達烏克蘭，並且在戰場上實際使用後，卻沒有預期的成果，無法期望它精準的摧毀俄羅斯前線後方的補給中心。

報告寫道：「與從飛機發射的GBU-39空射小直徑炸彈相比，陸射小直徑炸彈（GLSDB）並無明顯效果。這有些奇怪，因為根據機密文件，GBU-39 小直徑炸彈已被證明具有抗干擾能力。近 90% 的投擲炸彈都擊中了目標。而GLSDB的前半段就是GBU-39，理應也有相同的抗干擾能力。 」

航空學家猜測，從空中發射GBU-39，與從海馬斯發射GLSDB不同之處，可能在初始飛行路徑。從海馬斯發射時，由於火箭遵循拋物線飛行路徑，向上飛行時，可能會被俄羅斯的防空雷達，包括S-300、山毛櫸的雷達所偵測到。

相較之下，要是面對烏克蘭戰鬥機發射的GBU-39，俄羅斯防空系統的偵測時間就會縮短。通常，烏克蘭戰鬥機為避免被俄羅斯雷達發現，會以非常低的高度飛行，在接近目標區後才快速爬升，並且釋放炸彈，然後直接返回。

GBU-39會先在空中畫出一道抛物線，高度到最高處以後再張開彈翼，以滑翔的方式飛向目標區。

由於GBU-39不具備動力，它完全沒有紅外線特徵，也就難以被紅外線偵測系統或發現，俄羅斯偵測不到，也就無法反制，使得它的命中率很高。

不過，GBU-39也是極度依賴GPS的導引，所以要是它被俄羅斯發現，也是會被干擾而偏離目標。華盛頓郵報稱： 「俄羅斯的干擾訊號從地面發出，形成一個錐形區域，任何經過該區域的導引彈藥或飛機，都有受到干擾的風險。」