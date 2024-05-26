機車是台灣人倚重的交通工具之一，零件不同也會影響行車安全性，一名網友好奇，機車騎乘速度不快的話，買碟煞版是否浪費錢，引起眾人討論，不少過來人則點出關鍵是ABS系統，避免煞車鎖死，直呼「被救過好幾次」。

一名網友在PTT八卦板發文表示，一般市售的機車除了顏色之外，通常廠商會出鼓煞版跟碟煞版，通常碟煞版貴4000元左右，之後保養更換煞車皮，也是碟煞版比較貴，如果行駛速度較慢，也就不用經常更換煞車皮，好奇「機車買碟煞版是不是智商稅？」

貼文引起熱議，「我多花4000買個保險不行嗎」、「我都買鼓煞，根本騎不到60」、「碟煞好用，鼓煞沒安全感」、「我習慣安全駕駛，鼓煞就夠了」、「碟煞性能比較線性，鼓煞前面不利，按到後面突然鎖死」、「鼓煞的煞車非線性，容易煞不住不然就鎖死」。

不少過來人點出關鍵是ABS系統，「買前後ABS被救過好幾次」、「ABS機車的一生救你一次超值啊」、「ABS=跟戴安全帽一樣感覺，用到才覺得有用」、「ABS很有用啊，降低翻車機率」、「ABS+前後碟，真心有差」。

也有網友不以為然勸告，「自己愛騎快壞習慣愛衝愛闖，換啥都一樣要死的」、「+9猴用ABS還是照樣外拋死」、「騎車習慣差什麼安全配備都沒用啦，被ABS救過幾次，表示騎車有問題」、「沒有煞不住車禍的問題，問題在於危險駕駛」。