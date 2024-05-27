資深香港男星顏國樑早年在港劇《香港八一至香港八六系列》中飾演經理「陳積」為人市儈，反映出當時不少香港人的行為，而被觀眾熟知。2年前自曝罹癌，26日傳出不幸消息，指出他因呼吸困難送醫，25日晚間在香港伊利沙伯醫院離世，享壽71歲。

顏國樑2022年透露自己罹患「鱗狀細胞癌」第三期，聲帶被腫瘤壓住，無法發出低音，一直努力抗癌，過去他曾受訪談論病情，透露癌症復發過程，本來鱗狀細胞癌消失了，但卻在另一個地方復發，做電療卻又有感染狀況，當時最少要打7天抗生素，每天打3000元（約新台幣1萬2千元）。

顏國樑曾表示，當知道自己罹癌時，他和醫生說，自己在2013年就有參加香港大學的大體老師計畫，他了解要當大體老師，只要一過世，遺體就需要立即處理，他已將後事交待完，沒任何遺憾，一切交由老天爺。

顏國樑在無綫電視待了29年，演技具有喜感，演過《十月初五的月光》的「全海景」、《皆大歡喜》系列的「石大川」、《滙通天下》的「馮應春」等角色，2008年約滿後離開無綫電視，並轉行教授趙堡太極拳，並擔任「顏國樑趙堡太極拳會」會長。