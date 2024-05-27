根據《財訊》雙週刊報導，5月10日，中芯國際舉辦第一季法說會，交出營收17.5億美元的成績單，這是第一次中芯營收超越聯電和格羅方德，在純晶圓代工廠中，營收規模僅次於台積電。

外界原本預期中芯大幅擴張，會讓整個成熟製程晶圓代工廠的獲利能力往下拉；但從現實的結果看來，中芯卻反而成了獲利速度下滑最快的公司。

以2024年第1季為例，中芯的毛利率只有13%，遠低於聯電30%的毛利率，也較世界先進的24%、力積電15%的毛利率更低。如果比淨利率，差距更大。更麻煩的是，中芯在這一季的現金流量表上，竟出現現金流出60億元人民幣的狀況，帳上現金只剩下379億元人民幣，因此，中芯也已經宣布，不發2023年的股息。

獲利下滑快 現金流出增

如果比較中芯過去3年的獲利，中芯2022年的毛利率仍有38%，淨利率也有29%；2023年時，中芯的毛利率開始下滑到21%，淨利率降至14%。到今年第一季，中芯的淨利率竟只剩下3%！而且，中芯這一季光是政府退稅，就有28億元人民幣進帳，仍無法挽救中芯的獲利能力。

反觀聯電的情況，雖然營收規模被中芯超越，但聯電2022年毛利率達45%，2023年也有34%，今年第一季毛利率仍守住30%，營收仍較去年同期微幅成長，獲利能力遠優於中芯。

中芯聯合執行長趙海軍在本次法說會中表示，今年第一季，半導體庫存已出現好轉跡象，「我們看到全球客戶備貨意願上升。」他透露，中芯這一季出貨量約當179萬片八吋晶圓，但值得注意的是，平均單價卻下降了3個百分點，毛利率也比上一季下降2.7個百分點，產能利用率為80%。

根據《財訊》雙週刊報導，談到未來展望，趙海軍表示，雖然上半年發現客戶有急單需求，「這是否是寅吃卯糧，透支下半年，我們還沒有看清楚。」他認為，中芯目前的挑戰是，「中國其他競爭者產能持續開出，行業競爭日漸激烈，大宗商品隨行就市，」而中芯的策略是建立比中國同業領先1到2個世代的平台，為客戶提供服務。他也透露，中芯目前正處於大量投資建廠，擴充12吋廠產能的階段，高折舊的壓力會持續一段時間，毛利率因此有壓力。

文章來源：財訊雙週刊