作為台灣唯一上市櫃的本土電梯廠，崇友在2018年撤出中國，專注台灣市場後，已連續5年營收、獲利正成長，其亮眼成績的背後，其實藏有兩大關鍵決策。

50周年、營收要超過50億元、EPS（每股稅後純益）要超過5元，都發生在去年。」說這話的人，是現年65歲的本土電梯大廠、崇友實業總經理游本立。在公司打拚逾47年的他，幾乎見證崇友半世紀的發展史。

台灣人對崇友這個品牌並不陌生，民眾日常生活中所搭乘的電梯，約有22至25％都是它的產品。舉凡台北101、寒舍艾美酒店、遠雄金融中心、高雄捷運等地的電梯，均出自它手，是台灣前三大電梯業者中，唯一一家本土電梯品牌；2022年永大下市後，則為台股裡僅存的電梯股。

攤開崇友財報，該公司去年營收52.7億元，EPS5.06元，是第五年營收、獲利雙成長。今年4月股價更是突破百元大關，5月衝上126.5元高點。

「公司目前手握90億元訂單，是歷史新高！」游本立興奮地分享著，表示這些訂單將在未來3年陸續出貨。

進口產品價格高、維修難

挹注資金研發國產電梯

表面上，崇友近年營收、獲利，均繳出亮眼成績單，帶動股價走揚，是受惠於房市交易熱絡。但其實，崇友能持續穩健成長的原因，是30年磨一劍的成果。

時間回到1974年，當時的崇友，還缺乏電梯技術，只能靠代理日本東芝（Toshiba）品牌，並作為與其技術合作的電梯代工廠。「講白話就是你必須花錢買它們的技術，前後大概有3、4種機型，每一種平均要花5千萬元，這個價碼在當時是很高的。」游本立直言。

1995年，崇友下定決心要做自有品牌，因其深知必須掌握自有技術，才能有效降低進口成本，提升市場競爭力。游本立指出，「30年前核心設備從日本進來，一台電梯可能要賣8百萬元，有了自有技術後，一台售價降至270萬元。」

崇友花了兩年做研發，1997年，終於做出旗下第一台低速電梯，並在同年推出自有品牌崇友，只是當時，這台低速電梯一秒鐘移動不到一層樓。

游本立強調，當時能做的還只是最低速的電梯，根據崇友官網顯示，速度約落在秒速2.5公尺，但已經是國產電梯的創舉，賣進不少社區大樓。

後來，隨著樓層愈蓋愈高，以及對電梯的安全性要求提升，崇友也陸續再投資上億元研發，成功在2014年將秒速4公尺的電梯國產化 ，到現在已經可以做出1秒鐘跑6公尺（兩層樓高度）的電梯。「你不要小看這個技術，台灣不到10棟大樓有這麼快的電梯。」游本立的語氣裡滿是自豪。

目前，崇友在桃園楊梅廠還設有台灣最高、內含4個升降道的研發塔，用於電力測試；研發部則配有40位同仁， 至今仍每年投資2至3％營收金額，進行研發設計。

（圖／今周刊提供）

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