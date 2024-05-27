女子小萱與擔任房仲的男子阿國（均化名）是夫妻，婚後育有2子，不料，2023年6月小萱在家中發現法院文件，竟是阿國被女同事歡歡（化名）聲請核發暫時保護令，這才知道2021年5月起，2人在家中或摩鐵發生多達80、90次性行為，小萱憤而對歡歡提告求償100萬元。

法院審理，歡歡辯稱，她知道阿國有配偶之人，雙方有不正常的交往並發生性行為，但她是因為到房仲公司任職時，阿國當時是她的輔導員，工作1個月後，阿國藉機帶她回家並強制性交，她因害怕失業及丈夫發現才會隱忍，與阿國交往並持續發生性行為。

歡歡還指控，2人交往後，遭受阿國控制及精神虐待，並偷拍性愛影像，且在分手後，她極力斷絕往來，但阿國竟騷擾跟蹤，還散布2人性愛影像，她因此身心受創，罹患嚴重憂鬱症，導致現在沒工作跟收入。

法官檢視歡歡傳給阿國的LINE內容，「我想要每天看到你，總想著今天沒見到你好難過……但只要讓我每天跟你有一些互動，見到你就夠了，其他我不會再越界」…。

「有時我會想，如果嫂嫂（指小萱）主動些，或許我就沒有機會了……也或許如果沒有我的主動，一切都不會發生……但我真的放不下，而且越來越難以割捨……因為我是真心喜歡你的，對不起」。

法官認，歡歡傳訊內容多是出於自述口吻，並對阿國深情傾訴，沒有遭強制脅迫的情況，而且歡歡不是僅談到對阿國情意，更論及是她「主動」與阿國交往，難認歡歡是遭強制性交，才選擇隱忍與阿國交往。

法官審酌，歡歡不法侵害小萱基於配偶關係，所生身分法益之情節，導致小萱所受精神痛苦程度等。日前依法宣判，認小萱請求賠償非財產上之損害，以40萬元為適當。可上訴。