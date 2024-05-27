男子阿華（化名）不滿47歲兒子阿國（化名），不僅行為不檢還屢教不改，並有酗酒惡習，2017年還因強制性交、恐嚇危安等罪，遭判刑並應執行4年5月，雖基於親情讓假釋的阿國無償借住，但阿國未洗心革面，時常上酒店，導致欠債被債主上門騷擾，還酒駕被判刑，阿華憤而訴請阿國「自家中分離」。

法院審理，阿華指控，兒子阿國在2020年4月假釋出獄後，時常進出酒店、紙醉金迷，更曾因酒駕遭判刑2個月，雖有從事室內裝修工作，但卻都是看心情接案，收入不穩定常入不敷出，家中開銷均仰賴他援助。

阿華指出，阿國明知收入不多，卻仍時常到酒店消費，信用卡費繳不出，遭銀行聲請核發支付命令，他的長女曾與銀行協商，由長女幫忙代償卡費5萬元，阿國後來更加誇張，還向地下錢莊或私人放貸公司借款，阿國躲避債務拒絕出面處理，因而常有債主上門騷擾家人，因此他們陸續幫忙還了26萬元。

另外，阿國還以家中所經營的工程行名義接案，但向業主收受款項後卻消極不處理，又以工程行名義向材料行訂購，但貨款也都未給付，為了保護工程行商譽，只好幫忙收尾並吸收相關成本。

法官認，阿國具相當工作及自營家庭生活的能力，在家庭內部之扶助權利義務衡量間，阿國並無再向阿華請求扶助的需要，阿華請求阿國「由家分離」，自然有所依據。

法官審酌，阿國的種種行為，已導致這個家終日無法安寧，因此若讓阿國仍居住在家裡，將有違「家」以家長、家屬間誠摯相愛、互信互重為基礎，並經營永久共同生活之圓滿、和諧及幸福目的。日前依法宣判，阿華請求阿國由家分離，核屬有據，應予准許。可上訴。

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