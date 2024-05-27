男子阿國（化名）是某社區日班保全，因而認識財務秘書女同事小萱（化名），他多次買餐點、禮物示好，卻都遭到拒絕，小萱向其主管反應後，主管也多次勸導、制止。不料，阿國竟在某日下午抓狂，在僅有他跟小萱在場的社區辦公室，拿美工刀抵住小萱頸部，強行摸胸、舌吻得逞，直到小萱猛咬他的舌頭才罷手。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱。法官認，阿國所為固有未該，但考量其犯後始終坦承犯行，並與小萱達成調解，賠償小萱所受的損害，犯後態度良好，若對阿國科以最低刑度即有期徒刑3年，猶嫌過重，依刑法第59條規定酌減其刑。

法官審酌，阿國不知尊重他人身體自主權與性自主意願，竟利用上班時僅有他與小萱在勤的機會，使用美工刀抵住頸部脅迫，不僅實施強制猥褻行為，還對小萱的生命及身體安全，構成潛在的重大危險，導致小萱飽受驚嚇恐懼，行為實不足取。

日前依法判決，阿國犯攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容分期給付損害賠償共50萬元。可上訴。

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