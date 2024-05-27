女子小萱與男子阿國（均化名）婚後育有2名子女，不料，2015年底，阿國因為外遇就離家，自此未再返家，也沒和小萱連絡，小萱不滿阿國長達7年銷聲匿跡，沒有負起養家育兒之責，讓她十分心灰意冷，但為了家庭完整家庭只好隱忍，直到後來發現阿國與小三同居，還親暱出遊，對於婚姻早已有名無實，小萱憤而訴請離婚。

法院審理，小萱淚訴，他因為阿國的行為終日以淚洗面，若產生判決離婚之結果，全肇因於阿國單方面離家及外遇所致，她受有家庭破碎的精神痛苦，且她並無任何過失，依民法第1056條第1、2項規定，請求阿國給付因離婚所導致的損害20萬元，並依夫妻剩餘財產分配請求30萬元。

阿國則表示，對小萱請求離婚沒有意見，但沒有錢支付夫妻剩餘財產分配，他現在每月只有退休俸3萬多元，還要扶養母親，也不同意離婚損害賠償，他並沒有損害到小萱，他並不是自己離家，而是小萱逼他出去的。

當時因為小萱要跟他離婚，並要求每月給她1.5萬元 ，並給付20年，但是他並不同意，而且小萱欠很多賭債，債主都來找他，所以他只好離家，之後沒有回家共同生活過，但有和小孩往來。他雖有與女子出遊，但同行不是只有2個人，雙方只是好朋友。

法官考量，阿國無故離家後，不但拒絕返家與小萱共同生活，更未曾聯絡、見面，完全斷絕夫妻間聯繫，至今已逾8年，期間更與其他女子共同駕車出遊，導致小萱對他完全喪失期待，而不願再繼續維持雙方婚姻關係，阿國也到庭表示同意離婚。

法官日前依法宣判，雙方已無婚姻之實，無法維持婚姻關係，主要肇因在阿國，至今也已逾8年未曾返家，且與小萱有任何聯繫、接觸，因而認定有難以維持婚姻之重大事由，小萱請求判決離婚，為有理由，應予准許。

法官審酌，雙方結婚迄今約31年多，並調查雙方夫妻剩餘財產結果，阿國是警員退休，現在領取退休俸維生，考量小萱因阿國行為所受的痛苦程度，認阿國應賠償15萬元為適當。另外，小萱依夫妻剩餘財產分配請求權，法官認，小萱請求給付12萬2465元，為有理由，應予准許。可上訴。