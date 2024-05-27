南瓜雖然被歸類為澱粉，但膳食纖維是白飯的10倍以上，醫師呂謹亨表示，南瓜富含鎂、維生素A、β-胡蘿蔔素等多種營養素，有助控制血糖、增強免疫、防止紫外線傷害、保護心血管，與預防黃斑部病變，與降低攝護腺癌風險與攝改善攝護腺肥大。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專PO文指出，南瓜海鮮匯是他大推的一道菜，南瓜跟海鮮不僅健康，營養價值高，對男性的攝護腺更是重要，海鮮中的鋅、蛋白質、微量元素、精氨酸，也有幫助心血管、性功能的效用。有關吃南瓜的好處如下。

■有助減肥、控制血糖：減肥吃低熱量食物，可抑制飢餓感，每100公克南瓜中熱量為69大卡，低於地瓜（109大卡）、馬鈴薯（77大卡）、芋頭（115大卡）、山藥（84大卡），不到白飯1/2（182大卡）熱量。南瓜籽中富含豐富的鎂，也可減少糖尿病、葡萄糖不耐症的發生。

.

■增強免疫：南瓜中富含維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素C、E、葉酸，具抗氧化能力，增強免疫力的功用。

■維護眼睛健康：南瓜中的維生素A和β-胡蘿蔔素，有助於保持視力清晰，其他維生素和礦物質，可以預防黃斑部病變。

.

■維持皮膚健康：南瓜中的β-胡蘿蔔素和維生素C和E具有抗氧化能力，能保護皮膚減少紫外線的傷害。

.

■保護心臟血管：南瓜果肉與種籽中含有纖維、葉酸和鉀、鎂，可以幫助改善血壓和膽固醇。南瓜籽特含有Omega-3和Omega-6脂肪酸、抗氧化營養素，對益於心臟和肝臟。

.

■預防攝護腺癌：南瓜子有助於改善前列腺肥大，南瓜中富含β-胡蘿蔔素，有研究指出與降低攝護腺癌風險之間存在正相關。

衛福部國健署也在官網指，南瓜成份中的β-胡蘿蔔素是瓜類之冠，是維持正常視覺所需的營養素。若是攝取5-6小塊南瓜（約85公克）等於4分之1碗飯的熱量，但其膳食纖維可是白飯的10倍以上，不僅能促進腸道蠕動、增加飽足感，此外也含有更多的維生素C和E，具有抗氧化、強化免疫的功能。