美國加州一對夫妻分享如何成功向房東殺價房租，他們提到談價格時側重自己是好房客，不僅按時繳交房租，還會自己解決簡單的維修問題；另外夫妻倆也對價格及合約租期持開放態度，上述這2項因素讓他們成功爭取到一年省下1200美元（近新台幣3.9萬元）的折扣。

加州女子坦加拉基絲-利珀特（Katherine Tangalakis-Lippert）在美國商業內幕網（Business Insider）撰文，分享自己和先生在房源稀少的加州濱海城市聖巴巴拉（Santa Barbara）郊區爭取房租減價的過程。

強調好房客的價值

坦加拉基絲-利珀特夫婦居住的房型為2房3套衛浴，他們提到成功砍價的第一要素是強調自己是好房客。夫妻倆在給房東的信函中寫道，他們不僅按時繳交房租，還很樂意自己處理較簡單的維修，以及立即通知代房東管理的物業管理公司進行維修。

夫妻也在信中強調自己也是房東，深知找到會像自己那樣照顧房子的房客有多困難，「我們知道好房客能讓你睡得更好、降低長期維修費用、降低管理支出」。

坦加拉基絲-利珀特解釋，夫妻倆因工作搬至聖巴巴拉附近後，將原來自有房子出租，自此經歷過模範房客及糟糕房客等各種租客。他們得知房東的上一組房客非常糟糕，嚴重毀損房子，因此在談判中充分利用了按時付款、維護房子的事實。

對目標持開放、彈性態度

坦加拉基絲-利珀特的另一個砍價建議是對目標持開放、彈性的態度，夫妻倆在給房東的信函中提出了2個價位目標及合約租期，一是簽訂半年合約，月租金為3550美元（約新台幣11.4萬元），二是一年合約，月租金為3450美元（約新台幣11.1萬元）。

坦加拉基絲-利珀特解釋，提出不同目標及租期的用意是讓房東知道自己對合約相當彈性。她也特別提醒，提出價位需求時，要按照自己可以接受的價位提出，而不是趁機大砍價，試圖降低房子的價值。

最後，房東回覆了更優惠的價格，但前提是夫妻倆要簽下更長期的合約，其中一個方案是每個月折50美元（約新台幣1600元），要簽1年約，第二方案是每月折100美元（約新台幣3200元），但要簽2年約。

坦加拉基絲-利珀特表示，由於無法預知是否會持續在這裡工作，他們原先沒有考慮過2年約，但考量到違反1年約或2年約的結果都是一樣的，因此他們簽下可以省更多的2年合約。