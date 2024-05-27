女性偶有私密處感染問題，一名女網友分享自己不穿內褲已4年了，平時都穿裙子，沒有磨擦問題，「放給它涼」後，分泌物比以前少，變得更健康，文章一出，一票姐姐妹妹力挺，稱「不穿內褲沒再看過婦科」。婦產科醫師鄭丞傑指，不穿內褲確實有益私密處健康，他都建議常感染的患者，在家別穿內褲。

一名女網友在臉書社團Dcard詢問有人平常也都不穿內褲的嗎？指自己4年前開始習慣不穿內褲，只有月經來時會穿生理褲，其他時間都穿裙子，裡面放給它涼，「說真的，分泌物比以前少很多」，「有人也沒在穿內褲的嗎？感覺大家會覺得很噁心，但我覺得比以前健康。」

PO文一出，引發網友熱議，「我是在家洗完澡就不穿內褲了，都沒婦科毛病很讚」、「在家不穿，出門會穿」、「真的很舒服…回不去了…」、「從此分泌物幾乎沒再出現」、「不會被看到的話，這其實是對私密處保養最好的方法」。

但也有網友擔心有健康問題，「拜託妳裙子穿厚一點，我不想坐到妳的各種精華啊」、「摩擦會不舒服吧…」、「那坐著不就坐在裙子的布料上？」。

「我行醫30多年來，都建議私密處常感染的女性在家別穿內褲。」台北秀傳醫院院長鄭丞傑表示，愈是悶熱、不透氣環境，愈容易造成女性下體、尤其是黴菌感染，原PO說的很有道理，下面盡量通風，有益私密處健康。

鄭丞傑說，女性要預防私密處感染，有幾個原則，不要穿牛仔褲、不要穿不透氣的絲質內褲、平日盡量穿裙子，若不穿內褲，更加通風也很好，只是外出時，要穿長裙，以免春光外洩。

不過，鄭丞傑也指，女性若值生理期、排卵期、前一晚剛做愛且未使用保險套，記得還是要穿上內褲出門，因會有經血、分泌物多，與可能有精液流出等情況，一定得穿上內褲與棉墊來防溢。