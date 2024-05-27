解放軍23日展開「聯合利劍－2024A」圍台軍演，包括台灣本島北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊，動員殲-20、殲-16、052D、071、東風導彈、遠箱火等軍事武器。對此，前空軍副司令張延廷26日就表示，「遠箱火就是我們講到的遠程火箭炮，它這個便宜，因為導彈、巡弋飛彈是重點摧毀，但火箭炮是一個面，整個面去摧毀，所以這個是一個大殺器」，引發討論。

張延廷26日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「遠箱火就是我們講到的遠程火箭炮，它這個便宜，因為導彈、巡弋飛彈是重點摧毀，但火箭炮是一個面，整個面去摧毀，所以這個是一個大殺器」，張延廷提到，「這如果是共軍全面進犯的話，第一個就是對機場，因為機場一毀掉，戰機沒辦法起來；第二個是陸軍的重要營地，因為我們很多東西是固定陣地，不是機動，只剩下少部分可以機動的，剩下這些了」。

張延廷最後更說，「遠火俱有這些能力把它摧毀，甚至是作戰指揮中心，這將來會是一機三彈，偵打一體的無人機來做情蒐，導彈、巡弋飛彈、火箭彈（炮），做重點摧毀之後，登陸之後就方便多了」。