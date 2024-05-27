新任總統賴清德520才剛上任，解放軍馬上展開環台軍演，一名匿名戰機飛官發文「給總統的一封公開信」表示，今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走；雖有國安人員指此為假訊息，但仍引發關注。對此，前立委郭正亮26日表示，「我有個資料，但我不想公布，因為上面有個資，國防部可以去問華航，華航最近在應徵機師，就有一堆現役的飛行員，很多都是少校、上尉」，引發討論。

郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上飛行員這個事，顧立雄已經回答了，他說現在飛行員如果要提早退休，要賠1000萬，增加它的難度，以前是300萬」，郭正亮更爆出，「我有個資料，但我不想公布，因為上面有個資，國防部可以去問華航，華航最近在應徵機師，就有一堆現役的飛行員，很多都是少校、上尉，國防部會沒有這種資訊嗎？」

郭正亮坦言，「顧立雄對軍方不是很了解，事實上有些事情，各軍種的總部在隱匿、不告訴你也有可能，這就牽涉到你是不是有足夠的人脈，你對軍務、軍備的狀況熟到什麼程度」，郭正亮最後也舉例，「比如說中國大陸這次對台軍演，顧立雄第一時間竟然說，會根據聯合國憲章向國際訴求，我的天哪，這是外交部的動作吧，國防部長該做的是反制措施是什麼，我現在沒看到這東西」。

惟針對該飛官所言，日前國安人員回應指，經追查確認，相關貼文者的身份、內容，全都是憑空杜撰，包括貼文者自稱「南台科技大學畢業」，但事實上空軍現役飛官中，無論是飛訓部、各聯隊、備勤人員，到此次參與就職活動等相關人員，都沒有人來自這個學校，也沒有符合相關身份者；另其他

同性質的貼文，全以「鎖帳號」、「匿名」等方式，掩蓋網路足跡，或相關帳號從設立起只發表一篇貼文，疑有集團作為。