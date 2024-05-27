五月天等藝人近日稱「我們中國人」引發熱議，總統賴清德26日表示，他們是在別人的屋簷下，國人應給予諒解。對此，前立委郭正亮26日就表示，「這個燒下去搞不好會燒到台商，因為他現在是在列名單，因為藝人知名度高，所以很容易就被發現，坦白說有一些藝人比較低調，所以沒有被點名」，引發討論。
郭正亮26日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「這個燒下去搞不好會燒到台商，中國大陸現在是在列名單，因為藝人知名度高，所以很容易就被發現，坦白說有一些藝人比較低調，所以沒有被點名」，郭正亮接著說，「這讓賴清德去看，有一些演藝人員貼了那張統一的圖片，在台灣就被圍攻，你為什麼不去制止那種行為？這個人就是雙標，就是主張台灣認同，就是台獨」。
郭正亮更指出，「不然如果賴清德認為這跟統獨無關，這就是人家的工作權，到別人國家就要尊重當地的法律，可以這樣講啊，為什麼要霸凌那些人的處境呢？」最後郭正亮也無奈坦言，「有些人是沒辦法，總是要在這邊生活，到台灣這邊就被火燒，為什麼賴清德沒有出來講話，他常常被人家抓到這種辮子，那就看出這個人的雙標」。
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