立法院24日續審藍白黨團共推的國會改革法案，綠營則糾集支持群眾包圍立法院抗議，青島東、中山南路聚集人潮，因此也有相關飲食物資補給提供。網路上傳出，有支持民眾黨的「小草」混入人潮，雖然不支持綠營理念，但還是跟著抗議群眾一同吃喝，這樣的行為也引來知名作家苦苓直批「他們應該會『羞愧而屎』！」但也有PTT鄉民吐嘈「四叉貓光明正大吃」、「幫衝人數不好嗎」、「支持民進黨條文提案通過錯了嗎？」

有網友發文提到「小草搭包車來遊行騙便當吃還發文沾沾自喜」，表示這些人明明不支持理念，也不是為了遊行訴求而犧牲個人時間上街抗議，卻跑來吃支持抗議國會改革的物資。苦苓對此也發聲直斥這種行為，在臉書發文直呼：「如果有腦子想一下，為何有那麼多人願意主動提供食物給大家？他們應該會羞愧而屎！」覺得既然不認同對方理念、卻又跑到人家的場子裡白吃白喝，事後還沾沾自喜，他為這種行為感到可悲。

PTT鄉民表示「真假，怎麼看得出是支持誰的？」、「幫充人數還不好嗎」、「四叉貓表示：還好我光明正大吃」、「建議憑黨證領取就沒這種問題了」、「這咖真怕黨花錢欸」、「啊我吃東西關你什麼事」、「所以他們怎麼判斷誰是誰的」、「吃完當然要拉，旁邊就有流動廁所」、「你又知道是小草了？笑死」、「原來去吃的都是小草。那人數不就比14500還少了」、「臥底蹭吃當小草，正大光明四叉貓」、「不行喔？」

還有人說「偷吃怎不羞愧」、「我覺得外遇仔比較羞愧」、「限制大家一人拿一個啊，或者講通關密碼如何」、「青島造勢扣掉蹭吃蹭喝應該會直接少八成XD」、「那些東西本來就是給人領的，如果有腦子…這種遊行垠本辦不起來好嗎」、「領民主便當喝民主手搖飲，怎麼了嗎？」、「繼續罵，反正你辦就拿沒毛病，幫你衝場」、「我有幫忙喊耶」、「我去現場支持民進黨的條文提案通過錯了嗎」、「怕人拿就別辦啊！」