立法院院會近日審理國會改革法案，議場內藍綠爆發激烈衝突，議場外引來大批群眾抗議。立委高金素梅不禁表示，當家還鬧事，那就是專制。此則貼文一po出，吸引不少網友紛紛留言表達看法。

高金素梅26日在臉書粉專貼文表示，當家不鬧事，鬧事不當家。當家還鬧事，那就是專制。

有網友認為，「鬧事、專制，已經不足以形容我對民進黨的厭惡！想當初，以為民進黨執政，台灣會更好。結果呢？什麼都缺、什麼都漲。說好的政治承諾（例如：國會改革、打房），沒做、不做，怪東怪西、理由一堆，還用美化過的數據來搪塞／欺騙......。這些荒唐事，這8年不知道有多少？人民呢？我怎麼覺得『苦民更苦』（貧富差距史上最大）？有這樣的政府，人民真是被騙到脫褲了！」

也有網友說，「拜託，不要讓外面那號稱10萬人嚇到，如果立法權不能制衡行政權，那我們以後看到總統，只能喊吾皇萬歲萬萬歲了，請堅持改革」、「當家鬧事無法無天！丟臉至極」、「民進黨立委人數多，就少數服從多數，人少就來這套，總統還鼓勵人民上街頭，這是什麼國家」、「他們已經變成他們當初討厭的樣子」、「我們的忍耐已到極限了～」